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, Konya dönüşü futbolculara işte böyle seslendi: Şampiyonluk boynumuzun borcu

Çaba sarf ettik ama golü bulamadık. Sadece ayağımız tökezledi. Derbi ile geri döneceğiz! Şampiyonluk bu taraftara boynumuzun borcu. Kafanızı kaldırın. 4'te 4 yapıp ipi göğüsleyeceğiz.

Şampiyonluk boynumuzun borcu
Süper Lig'in 30. haftasının kapanış maçında Atiker Konyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalarak liderlik forsatını geri tepen Galatasaray'da moraller bozulurken, Sarı- Kırmızılı futbolculara gerekli motivasyon Fatih Terim tarafından yapıldı. Terim, Konya dönüşünde futbolculara cesaret vereci bir konuşma yaptı.

SADECE AYAĞIMIZ TÖKEZLEDİ!
Konya'da iyi mücadelede ettiklerini söyleyen Terim, "Çaba sarfetik ama gol gelmedi. Sadece ayağımız tökezledi. Taraftarımız önünde Beşiktaş derbisi ile geri döneceğiz. Bunu biliyorum" dedi. dedi.



HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE
Terim şöyle devam etti: "Şampiyonluk bu taratara bizim boynumuzun borcu. Şimdi kafamızı kaldıracağız. 4'te 4 yapıp ipi gögüsleyececeğiz. Her şey elimizde"

TARAFTARLAR GÜÇ VERDİ
Terim havalimanında kendilerini 02.00'de karşılayan taraftarları görünce de yine Sarı-Kırmızılı futbolculara dönüp, "İşte şampiyonluğa bunun için mecburuz" dedi.

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