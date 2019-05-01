Lig'in 30. haftasının kapanış maçındaile deplasmanda golsüz berabere kalarak liderlik forsatını geri tepenmoraller bozulurken, Sarı- Kırmızılı futbolculara gerekli motivasyontarafından yapıldı.dönüşünde futbolculara cesaret vereci bir konuşma yaptı.iyi mücadelede ettiklerini söyleyen, "Çaba sarfetik ama gol gelmedi. Sadece ayağımız tökezledi. Taraftarımız önündederbisi ile geri döneceğiz. Bunu biliyorum" dedi. dedi.şöyle devam etti: "Şampiyonluk bu taratara bizim boynumuzun borcu. Şimdi kafamızı kaldıracağız. 4'te 4 yapıp ipi gögüsleyececeğiz. Her şey elimizde"havalimanında kendilerini 02.00'de karşılayan taraftarları görünce de yine Sarı-Kırmızılı futbolculara dönüp, "İşte şampiyonluğa bunun için mecburuz" dedi.