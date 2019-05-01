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Evet onu istiyoruz

Olympiakos Başkanı Yannis Moralis, Galatasaray’ın sezon sonunda göndermeyi planladığı Kostas Mitroglou’nu istediklerini belirterek, “Haberler doğru. Kostas ile ilgileniyoruz” dedi...

Evet onu istiyoruz
Devre arasında büyük umutlarla Marsilya'dan kiralanan Kostas Mitroglou konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor... 1.5 yıllık sözleşme imzalamasına rağmen gösterdiği kötü perfonmans nedeniyle gözden çıkarılan Yunan golcüyle Olympiakos çok ciddi şekilde ilgileniyor. Kırmızı- Beyazlı kulübün başkanı Yannis Moralis deeski yıldızlarının transferiyle ilgili iddiaları doğruladı.

HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ
Moralis, "Evet haberler doğru. Kostas ile ilgileniyoruz. Bizim için çok önemli bir futbolcu, taraftarlar da onu çok seviyor. Yakında neler olacağını hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

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