UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Ajax, deplasmanda Tottenham'ı Donny van de Beek'in attığı golle 1-0 mağlup ederek final yolunda sahadan avantajlı ayrılan taraf oldu.



Rövanş karşılaşması 8 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de oynanacak.

TOTTENHAM 0-1 AJAX / MAÇ SONUCU



- 15' Donny van de Beek

Başkent Londra'daki Tottenham Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı, Ajax'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Ziyech'in ara pasıyla kaleci Lloris ile karşı karşıya kalan Van de Beek, 15. dakikada Ajax'ı öne geçirdi. İkinci devrede gol için yüklenen Tottenham'a karşı ani ataklar geliştiren Ajax, 78. dakikada farkı ikiye çıkarmaya yaklaştı ancak Neres'in şutu direkten döndü. Kalan sürede gol olmayınca Ajax, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Tottenham'ın Danimarkalı oyuncusu Christian Eriksen maç sonrasında yaptığı açıklamada en iyi oyunlarını oynamadıklarını belirtti. İlk 20 dakikada sadece topu izlediklerini ve rövanşta bazı değişiklikler yapmaları gerektiğini belirten 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Onların çok iyi görünmesine sebep olduk. İyi bir takımlar ancak onlara yardımcı olduk. Bu, bizim hatamız. İkinci yarıda daha iyiydik." ifadelerini kullandı.

Eriksen, karşılaşmanın 32. dakikasında başına aldığı darbe sonucu kanlar içinde yerde kalan ve oyuna devam edemeyen Jan Vertonghen'in durumunun sorulması üzerine, "Sakat oyuncular hakkında konuşup duramayız. Yarı finalde kimin oynadığı önemli değil. Performansımızı yükseltmemiz gerek." şeklinde konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde, yarı final maçının ilk ayağını kaybeden son 17 takımdan sadece 1'i final biletini alabildi. Bu takım 1995-96 sezonunda Ajax'tı. Hollanda ekibi en son Şampiyonlar Ligi yarı final galibiyetini 17 Nisan 1996'da Panathinaikos karşısında 3-0'lık sonuçla almıştı ve o gün, Van de Beek henüz doğmamıştı.

22 yaşındaki oyuncu maç sonrasında, ilk 30 dakikada iyi oynadıklarına vurgu yaptı. Bu bölümden sonra Tottenham'ın taktiksel olarak değişikliklere gittiğini ve kendilerine problem çıkardığını belirten Van de Beek, "Gelecek hafta bu işi bitirmeliyiz. Umarım. İyi bir plan yapmalıyız. Bu hafta sakin kalmamız gerek çünkü kupa maçımız var, onu da kazanmak istiyoruz." dedi.

Tottenham teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun gündeminde de maç başlangıcı vardı. "İyi bir şekilde başlamadık." sözleriyle açıklamalarına başlayan Arjantinli çalıştırıcı şöyle devam etti, "Enerji eksikliğimiz ve oyuna yaklaşımımız işleri zorlaştırdı." Hala tur için şansları olduğunu belirten Pochettino buna karşın mutsuzluğunu saklamadı. "Enerji eksikliğimiz problemdi, dağınıktık. Yaklaşımımız iyi değildi. Bunun sorumluluğu bana ait çünkü teknik direktör benim. Rövanş maçı için olumlu kalmalıyız."