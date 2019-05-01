UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona, Liverpool'u 3-0 mağlup ederek final yolunda büyük avantaj elde etti.



Camp Nou'da oynanan karşılaşmada Barcelona 26. dakikada Luis Suarez'in golüyle 1-0 öne geçti.



Mücadelede ilk yarı bu skorla tamamlandı. Katalan ekibi 75. dakikada Lionel Messi'yle farkı ikiye çıkardı.



Messi 82. dakikada frikikten attığı muhteşem golle skoru 3-0'a getirdi.







SİFTAHI İKİ GOLLE YAPTI

Arjantinli yıldız, bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadığı ender takımlardan Liverpool'a karşı bir maçta iki gole imza attı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Barcelona sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı ve final yolunda çok önemli bir avantaj elde etti.