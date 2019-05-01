UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona, Liverpool'u 3-0 mağlup ederek final yolunda büyük avantaj elde etti.
Camp Nou'da oynanan karşılaşmada Barcelona 26. dakikada Luis Suarez'in golüyle 1-0 öne geçti.
Mücadelede ilk yarı bu skorla tamamlandı. Katalan ekibi 75. dakikada Lionel Messi'yle farkı ikiye çıkardı.
Messi 82. dakikada frikikten attığı muhteşem golle skoru 3-0'a getirdi.
SİFTAHI İKİ GOLLE YAPTI
Arjantinli yıldız, bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadığı ender takımlardan Liverpool'a karşı bir maçta iki gole imza attı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Barcelona sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı ve final yolunda çok önemli bir avantaj elde etti.
Şampiyonlar Ligi Barcelona-Liverpool yarı finaline Messi damgası (MS: Barcelona 3-0 Liverpool)
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona, Liverpool'u 3-0 mağlup ederek final yolunda büyük avantaj elde etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona, Liverpool'u 3-0 mağlup ederek final yolunda büyük avantaj elde etti.
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