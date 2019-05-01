Altay Bayındır Kartal oluyor Beşiktaş yönetimi, Ankaragücü maçının ardından genç kaleciyi resmen istedi. Yapılan görüşmenin çok olumlu geçtiği öğrenildi.

Cumartesi günü oynanan maçta Ankaragücü'nü 4-1 yenen Beşiktaş, 90 dakikanın bitiminde önemli bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Alınan bilgilere göre Siyah- Beyazlılar, başkent ekibinden genç kalecisi Altay Bayındır'ı resmen istedi. Yapılan ilk görüşmenin son derece olumlu geçtiği, tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceği öğrenildi. 1 yıl sonra sözleşmesi bitecek olan 21 yaşındaki Altay, Milli Takım'ın gelecekteki kalecisi olarak gösteriliyor. TÜM MANŞETLER