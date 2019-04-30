Vida 30 yaşına girdi

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida'nın doğum günü kutlandı. Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman öncesi Vida için pasta kesildi. Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular 30 yaşına giren Vida'yı kutladı. Vida arkadaşlarına teşekkür ederek, Galatasaray maçı için galibiyet sözü verdi.