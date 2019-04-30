Trabzon, Fener’e karşı son maçlarda büyük şanssızlık yaşıyor Bordo-Mavililer, son iki sezonda önde getirdiği 3 maçın bitimine 10 dakika kala yediği gollerle önemli kayıplar yaşadı.. Trabzon, geçen sezon iki maçta da 84'te yediği gollerle Fener'e yakalandı. Son derbide de 90+6'da 2 puanı bıraktı...

Trabzon ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı son 2 sezondur büyük şanssızlık yaşıyor. Karadeniz Fırtınası, geçen sezon oynadığı maçlarda rakibine 84. dakikada yediği gollerle yakalandı.



İKİ MAÇ VE AYNI DAKİKALAR

Geçen sezon Kadıköy'deki maçta Burak ve Olcay'ın golleriyle 84. dakikaya kadar 2-1 önde olan Fırtına üstünlüğünü koruyamadı. 2. maçta Burak ile önde olan Trabzon, 84'te Josef'e engel olamadı.



​TAM KAZANDIM DERKEN...

Bu sezon Trabzon'daki maçta rakibini Novak ve Sosa'nın golleriyle 2-1 yenen Karadeniz Fırtınası, Kadıköy'deki maçta Yusuf Yazıcı ile öne geçmiş ancak 90+6'da Valbuena'nın golüne engel olamamıştı.