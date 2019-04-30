Trabzon, Fener’e karşı son maçlarda büyük şanssızlık yaşıyor

Trabzon ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı son 2 sezondur büyük şanssızlık yaşıyor. Karadeniz Fırtınası, geçen sezon oynadığı maçlarda rakibine 84. dakikada yediği gollerle yakalandı.
İKİ MAÇ VE AYNI DAKİKALAR
Geçen sezon Kadıköy'deki maçta Burak ve Olcay'ın golleriyle 84. dakikaya kadar 2-1 önde olan Fırtına üstünlüğünü koruyamadı. 2. maçta Burak ile önde olan Trabzon, 84'te Josef'e engel olamadı.
TAM KAZANDIM DERKEN...
Bu sezon Trabzon'daki maçta rakibini Novak ve Sosa'nın golleriyle 2-1 yenen Karadeniz Fırtınası, Kadıköy'deki maçta Yusuf Yazıcı ile öne geçmiş ancak 90+6'da Valbuena'nın golüne engel olamamıştı.
İKİ MAÇ VE AYNI DAKİKALAR
Geçen sezon Kadıköy'deki maçta Burak ve Olcay'ın golleriyle 84. dakikaya kadar 2-1 önde olan Fırtına üstünlüğünü koruyamadı. 2. maçta Burak ile önde olan Trabzon, 84'te Josef'e engel olamadı.
TAM KAZANDIM DERKEN...
Bu sezon Trabzon'daki maçta rakibini Novak ve Sosa'nın golleriyle 2-1 yenen Karadeniz Fırtınası, Kadıköy'deki maçta Yusuf Yazıcı ile öne geçmiş ancak 90+6'da Valbuena'nın golüne engel olamamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.