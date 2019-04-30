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  • 30.04.2019 17:52
  • Son Güncelleme: 30.04.2019 17:52

Beko 'yla sözleşme uzattı

Beko Takımı ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Yeni sözleşmeyle birlikte Mahmutoğlu'nun 2021-2022 sezonu sonuna kadar sarı lacivertli formayı giyeceği duyuruldu.

F.Bahçe resmen açıkladı! 3 yıllık imza

Beko Erkek Takımı, önümüzdeki sezonların kadro planlaması üzerinde çalışmaya devam ediyor. Sarı lacivertli yönetim, takım kaptanı 'nun sözleşmesini üç yıl daha uzattı.

Fenerbahçe formasını 2013-14 sezonundan bu yana giyen, 2015-16 sezonundan itibaren de takım kaptanı olarak görev yapan Melih Mahmutoğlu, bu süreçte kazanılan tarihi başarılarda önemli pay sahibi oldu. Sarı lacivertli takımla üst üste beşinci Final-Four tecrübesini yaşayacak olan ve Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere elde edilen büyük başarılarda önemli payı bulunan Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecek.

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