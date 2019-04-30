Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Son 5 haftada 3 kere puan kaybeden Başakşehir, Sivas deplasmanına sadece 2 puan avantajla gidecek. 19 Mayıs haftasındaki Galatasaray maçı da dahil olmak üzere artık puan kaybına tahammülleri kalmadı.

1,05'e kadar düşen şampiyonluk iddaa oranı, geçtiğimiz hafta 1,35'e yükselmişti, kritik maçlar öncesi 1,80'e yükseldi.

GALATASARAY YARIŞA ORTAK OLDU!

Son 16 lig maçını kaybetmeyen, 10'unda sahadan 3 puanla ayrılan Galatasaray, lider Başakşehir'in puan kayıpları sonrası şampiyonluk yarışına ortak oldu.

Geçtiğimiz hafta 3,75'lerden 2,35'e kadar düşen şampiyonluk iddaa oranı, Konya deplasmanındaki beraberliğe rağmen an itibariyle 1,95'e kadar gerilemiş durumda!

BEŞİKTAŞ'IN İDDAA ORANI 50,00'DEN 7,50'YE DÜŞTÜ!

İkinci yarının lideri Beşiktaş, Ankaragücü'nü de farklı geçip Başakşehir'in 3 puan arkasına yerleşti.

Son 6 haftayı kayıpsız atlatan Kara Kartal, önümüzdeki hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinden 3 puanla ayrılırsa bir anda kendini şampiyonluk potasında bulabilir.

Nisan ayının ortasında 50,00 iddaa oranından oynanan "Beşiktaş Şampiyon Olur" tercihi 7,50'ye kadar geriledi!