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  • 30.04.2019 16:41
  • Son Güncelleme: 30.04.2019 16:41

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Toto Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken tarafından açıklanan "Süper Lig'de kim şampiyon olur?" bahsinin oranları güncellendi. İşte , ve 'ın şampiyonluk oranları...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Son 5 haftada 3 kere puan kaybeden , Sivas deplasmanına sadece 2 puan avantajla gidecek. 19 Mayıs haftasındaki maçı da dahil olmak üzere artık puan kaybına tahammülleri kalmadı.

1,05'e kadar düşen şampiyonluk oranı, geçtiğimiz hafta 1,35'e yükselmişti, kritik maçlar öncesi 1,80'e yükseldi.

GALATASARAY YARIŞA ORTAK OLDU!
Son 16 lig maçını kaybetmeyen, 10'unda sahadan 3 puanla ayrılan Galatasaray, lider Başakşehir'in puan kayıpları sonrası şampiyonluk yarışına ortak oldu.

Geçtiğimiz hafta 3,75'lerden 2,35'e kadar düşen şampiyonluk iddaa oranı, Konya deplasmanındaki beraberliğe rağmen an itibariyle 1,95'e kadar gerilemiş durumda!

BEŞİKTAŞ'IN İDDAA ORANI 50,00'DEN 7,50'YE DÜŞTÜ!
İkinci yarının lideri , Ankaragücü'nü de farklı geçip Başakşehir'in 3 puan arkasına yerleşti.

Son 6 haftayı kayıpsız atlatan Kara Kartal, önümüzdeki hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinden 3 puanla ayrılırsa bir anda kendini şampiyonluk potasında bulabilir.

Nisan ayının ortasında 50,00 iddaa oranından oynanan "Beşiktaş Şampiyon Olur" tercihi 7,50'ye kadar geriledi!

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