Galatasaray ve Trabzonspor ile evinde oynadığı mücadelelerde berabere kalan sarı-lacivertlilere gönderme yapan Brezilyalı futbolcu, "Allah bize beraberliğe sevinmeyi nasip etmesin" ifadelerini kullandı.
HEDEF VOLKAN DEMİREL
Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel 0-0 sona eren Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulunarak "Allah bize beraberliğe sevinmeyi nasip etmesin" ifadelerini kullanmıştı.
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