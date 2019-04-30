Galatasaray ve Trabzonspor ile evinde oynadığı mücadelelerde berabere kalan sarı-lacivertlilere gönderme yapan Brezilyalı futbolcu, "Allah bize beraberliğe sevinmeyi nasip etmesin" ifadelerini kullandı.

HEDEF VOLKAN DEMİREL

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel 0-0 sona eren Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulunarak "Allah bize beraberliğe sevinmeyi nasip etmesin" ifadelerini kullanmıştı.