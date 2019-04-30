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  • 30.04.2019 16:50
  • Son Güncelleme: 30.04.2019 17:04

'ın eski yıldızı 'dan 'ye olay gönderme!

Bir dönem forması giyen Brezilyalı futbolcu , ile ilgili öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medya sallandı. İşte Felipe Melo'nun olay yaratan o paylaşımı.

F.Bahçe için öyle bir şey paylaştı ki...

ve ile evinde oynadığı mücadelelerde berabere kalan sarı-lacivertlilere gönderme yapan Brezilyalı futbolcu, "Allah bize beraberliğe sevinmeyi nasip etmesin" ifadelerini kullandı.

HEDEF VOLKAN DEMİREL

Hatırlanacağı üzere 'nin kaptanı 0-0 sona eren Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulunarak "Allah bize beraberliğe sevinmeyi nasip etmesin" ifadelerini kullanmıştı.

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