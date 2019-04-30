Henry Onyekuru sınıfta kaldı! Nijeryalı yıldız, Konya deplasmanında etkisiz görüntüsüyle dikkat çekti.

G.Saray'ın Konya deplasmanında çok şey beklediği Henry Onyekuru performansıyla taraftarlarını üzdü. Oyunda kaldığı süre boyunca Diagne'yi topla buluşturamayan ve yanlış şut tercihleriyle sınıfta kalan Onyekuru, Fatih Terim'i de çileden çıkardı. Galatasaray Teknik Direktörü 74 dakika sabrettiği Nijeryalı kanat oyuncusunu oyundan çıkarmak zorunda kaldı.