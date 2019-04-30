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Derbi maçının startı verildi

Derbi maçının startı verildi
BEŞİKTAŞ Galatasaray ile oynayacağı derbi karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Ankaragücü maçında oynayan oyuncular salonda rejenarasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Siyah- Beyazlılar bugünü izin yaparak geçirecek.

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