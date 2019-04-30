Derbi maçının startı verildi

BEŞİKTAŞ Galatasaray ile oynayacağı derbi karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Ankaragücü maçında oynayan oyuncular salonda rejenarasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Siyah- Beyazlılar bugünü izin yaparak geçirecek.