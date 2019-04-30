Burak Yılmaz ve Şenol Güneş’te yapılan hatalar saç baş yolduruyor

Beşiktaş ligde 30. haftanın sonunda yeniden şampiyonluk potasına girdi. Kartal kalan 4 maçı kazanır, Başakşehir de en az 1 maç kaybederse ligi şampiyon bitirecek. Beşiktaş'ta böyle bir tablo ortaya çıkarken 2. yarı transfer edilen Burak Yılmaz ve Şenol Güneş konusunda iki büyük pişmanlık yaşanıyor.







BURAK'IN GEÇ ALINMASI HATA

Beşiktaş Yönetimi Çin'de oynarken Burak'ı transfer etmemenin üzüntüsünü yaşıyor. Burak'ın o dönemde alınması halinde geçen sezon ve bu sezon Beşiktaş'ın şampiyon olacağı görüşü ağırlık kazanıyor.



YÖNETİM KENDİNİ SORGULUYOR

Ligin 2. yarısında oynadığı 12 maçta 11 gol, 1 asist yapan Burak'ın yanı sıra Şenol Güneş konusunda da pişmanlık hakim. Yönetim Güneş'e yeterince sahip çıkmayıp destek vermediği için kendisini sorguluyor.





TARAFTAR DA ÜZÜNTÜ YAŞIYOR

Güneş'e yeni sözleşme önermeyen yönetimin yanı sıra taraftarlar da kendilerine 2 şampiyonluk kazandıran hocalarını istifaya çağırıp protesto ettiği için üzüntü yaşıyor.