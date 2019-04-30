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Aslan’ın penaltı tepkisi

Galatasaray, Konyaspor maçının ilk yarısında iki penaltı bekledi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda tepkilerini dile getirdiler.

Aslan’ın penaltı tepkisi
G.Saray Konyaspor maçında iki pozisyonda penaltı bekledi. Sarı-Kırmızılılar'ın ilk penaltı beklediği pozisyon 44. dakikada gelişti. G.Saraylı Diagne, Konyaspor'un stoperi Diagne'nin müdahalesiyle yerde kaldı. G.Saray penaltı bekledi ama pozisyonun öncesi ofsayttı. Sarı-Kırmızılılar pozisyonun ofsayt olmadığını dile getirdi.

ÜST ÜSTE İTİRAZLAR
1 dakika sonra ise gelişen Galatasaray atağında Konya ceza sahası içinde top Fofana'ya çarptı. Galatasaraylılar Fofana'nın topa elle müdahale ettiğini iddia etti.

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