Yine 'Vida'ladı

Vida gollerine devam ediyor... Hırvat stoper Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü mağlup ettiği maçta takımının ikinci golünü kaydetti. Son haftaların formda ismi, böylelikle son 4 lig maçında 3. kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Son 4 haftada 3 gol atan deneyimli savunmacı, kariyerindeki en skorer sezonu 4 golle 2012-2013 sezonunda Hırvatistan Ligi'nde yaşamıştı. Domagoj Vida, bu performansını devam ettirmesi durumunda kariyerinin en golcü sezonunu yaşamaya çok yakın.Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Beşiktaş'a mağlup oldukları sonrası hakemi eleştirdi. Burak'ın Kulusic'e yaptığı hareket sonrası sarı kart görmesi gerektiğini söyleyen Kaplan, "Aslında Burak Yılmaz geçen hafta Sivasspor maçında da sarı kart görmeli ve bu maçta oynamamalıydı" diyerek tepkisini dile getirdi.