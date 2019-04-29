Yine 'Vida'ladı

Domagoj Vida gollerine devam ediyor... Hırvat stoper Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü mağlup ettiği maçta takımının ikinci golünü kaydetti. Son haftaların formda ismi Vida, böylelikle son 4 lig maçında 3. kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Son 4 haftada 3 gol atan deneyimli savunmacı, kariyerindeki en skorer sezonu 4 golle 2012-2013 sezonunda Hırvatistan Ligi'nde yaşamıştı. Domagoj Vida, bu performansını devam ettirmesi durumunda kariyerinin en golcü sezonunu yaşamaya çok yakın.
BURAK YILMAZ İÇİN KART TEPKİSİ
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Beşiktaş'a mağlup oldukları sonrası hakemi eleştirdi. Burak'ın Kulusic'e yaptığı hareket sonrası sarı kart görmesi gerektiğini söyleyen Kaplan, "Aslında Burak Yılmaz geçen hafta Sivasspor maçında da sarı kart görmeli ve bu maçta oynamamalıydı" diyerek tepkisini dile getirdi.
BURAK YILMAZ İÇİN KART TEPKİSİ
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Beşiktaş'a mağlup oldukları sonrası hakemi eleştirdi. Burak'ın Kulusic'e yaptığı hareket sonrası sarı kart görmesi gerektiğini söyleyen Kaplan, "Aslında Burak Yılmaz geçen hafta Sivasspor maçında da sarı kart görmeli ve bu maçta oynamamalıydı" diyerek tepkisini dile getirdi.
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