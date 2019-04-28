Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte Süper Lig 31. hafta programı...

Galatasaray - Beşiktaş derbisi Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından etkileyecek. Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş arasında devam eden şampiyonluk yarışında hangi takımın ipi göğüsleyeceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte cevabı...

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig 31. hafta maç programına göre Galatasaray - Beşiktaş derbisi 5 Mayıs 2019 Pazar günü oynanacak. Mücadele saat 19:00'da başlayacak ve yayıncı kuruluş Bein Sports üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

İŞTE SÜPER LİG 31. HAFTA PROGRAMI

GALATASARAY KART ALARMI

Konyaspor deplasmanına mutlak 3 puan için gidecek Galatasaray'da 2. hedef ise Beşiktaş derbisi öncesinde bu kez saeı kart mağduru olmamak. Mariano'ya ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe, Luyindama ile Marcao'ya ise Kadıköy'deki karşılaşmada görev veremeyen Galatasaray'da Fatih Terim, bu kez benzer bir durumla karşılaşmak istemiyor.

Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan Beşiktaş derbisi öncesinde Galatasaray'da tam 4 önemli futbolcu Belhanda, Linnes, Emre Akbaba ve Emre Taşdemir sarı kart sınırında bulunuyor.