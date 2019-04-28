Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 28.04.2019 22:03
  • Son Güncelleme: 28.04.2019 22:23

Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte Süper Lig 31. hafta programı...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son derece önemli olan Galatasaray - Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler şimdi merakla "Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman?

Galatasaray - Beşiktaş derbisi Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından etkileyecek. Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş arasında devam eden şampiyonluk yarışında hangi takımın ipi göğüsleyeceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte cevabı...

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig 31. hafta maç programına göre Galatasaray - Beşiktaş derbisi 5 Mayıs 2019 Pazar günü oynanacak. Mücadele saat 19:00'da başlayacak ve yayıncı kuruluş Bein Sports üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

İŞTE SÜPER LİG 31. HAFTA PROGRAMI

GALATASARAY KART ALARMI

Konyaspor deplasmanına mutlak 3 puan için gidecek Galatasaray'da 2. hedef ise Beşiktaş derbisi öncesinde bu kez saeı kart mağduru olmamak. Mariano'ya ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe, Luyindama ile Marcao'ya ise Kadıköy'deki karşılaşmada görev veremeyen Galatasaray'da Fatih Terim, bu kez benzer bir durumla karşılaşmak istemiyor.

Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan Beşiktaş derbisi öncesinde Galatasaray'da tam 4 önemli futbolcu Belhanda, Linnes, Emre Akbaba ve Emre Taşdemir sarı kart sınırında bulunuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte Süper Lig 31. hafta programı...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri