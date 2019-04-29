Bursa’da gol sesi çıkmadı Ligde kalma savaşı veren Bursaspor ve Akhisar arasındaki maçta gülen o-l madı. Bu skor 2 ekibe de yaramadı.

Süper Lig'de kalma savaşı veren Bursaspor ile Akhisar arasında oynanan karşılaşmada gülen taraf olmadı. Karşılaşma 0-0 berabere biterken bu sonuç iki ekibi de mutlu etmedi. 10'da Yusuf'un vuruşunda top dışarı çıktı. 25'te Cikalleshi'nin vuruşunda top direkten döndü. 35'te Umut'un ortasına kimse dokunamadı. Devre 0-0 bitti. 61'de Manu topu bomboş durumdaki Cikalleshi'ye bıraktı. Bu oyuncu topu ıskaladı. 67'de Bilal'in pasında Cikalleshi topu kaleye gönderemedi. 75'te Aytaç'ın vuruşu defanstan döndü. Maçta gol olmayınca maç başladığı gibi 0-0 bitti.