Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor.
Beşiktaş 11'i: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner Erkin, Atiba, Dorukhan, Lens, Adem Ljajic, Güven Yalçın, Burak Yılmaz
Ankaragücü 11'i: Altay, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Moke, Sedat, Sacko, Canteros, Boyd, Orgill
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