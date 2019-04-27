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Yeni Malatyaspor’da Erol Bulut istifa etti
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 5-2 yenilerek final fırsatını kaçıran Yeni Malatyaspor'da Erol Bulut istifasını yönetime sundu. Sportif direktör Ali Ravcı, "Gelinen süreç hepimizi derinden üzmektedir. Ama futbolda bu tür ayrılıklar her zaman vardır bundan sonrada da olacaktır. Kendisine teşekkür ederiz" diye konuştu.

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