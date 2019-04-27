VakıfBank final serisinde durumu 1-1’e taşıdı

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonunun belirleneceği final serisinin ikinci maçında VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 yenerek seride 1-1 beraberliği sağladı. Seride 3. maç 29 Nisan Pazartesi günü Eczacıbaşı VitrA'nın ev sahipliğinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
- Spor
- 27.04.2019
- Gazete
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