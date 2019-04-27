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  • 27.04.2019 15:39
  • Son Güncelleme: 27.04.2019 17:57

Maç sonucu: 1-1 Büyükşehir Belediye

'in 30. haftasında , Antalya Stadyumu'nda BB 'u konuk etti. Mevlüt Erdinç ve Sunu'nun karşılıklı golleriyle mücadele 1-1 sona erdi.

Antalya'dan kazanan çıkmadı

Son 4 haftadan 3 galibiyet çıkartıp üst sıralara doğru tırmanan , düşme hattındaki BB 'u konuk etti.

İlk yarıda Mevlüt Erdinç'in golüyle öne geçen ev sahibi Antalyaspor'a, ikinci yarıda Sunu'nun penaltıdan attığı golle cevap veren konuk BB Erzurumspor puanları paylaştı. Bu beraberlikle Akdeniz ekibi puanını 42'ye çıkartırken, BB Erzurumspor ise 29 puan ve maç fazlasıyla 17'nci sıradan 16'ncı sıraya yükseldi.

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