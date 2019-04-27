Son 4 haftadan 3 galibiyet çıkartıp üst sıralara doğru tırmanan Antalyaspor, düşme hattındaki BB Erzurumspor'u konuk etti.

İlk yarıda Mevlüt Erdinç'in golüyle öne geçen ev sahibi Antalyaspor'a, ikinci yarıda Sunu'nun penaltıdan attığı golle cevap veren konuk BB Erzurumspor puanları paylaştı. Bu beraberlikle Akdeniz ekibi puanını 42'ye çıkartırken, BB Erzurumspor ise 29 puan ve maç fazlasıyla 17'nci sıradan 16'ncı sıraya yükseldi.