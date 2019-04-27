Samandıra’da hücum provası

Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile çalışmalarını tamamladı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman taktik ağırlıklı geçti. Hücum varyasyonlarının denendiği çalışmada teknik patron Ersun Yanal'ın birçok kez idmanı duddurarak pozisyon hatası yapan oyuncularını uyardığı öğrenildi. Çalışmanın ardından Samandıra'da kampa giren oyuncular maç saatini beklemeye başladılar.
- Spor
- 27.04.2019
- Gazete
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