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sezon sonunu bekliyor!

Jailson sezon sonunu bekliyor!
Teknik direktör Ersun Yanal'ın pek fazla tercih etmediği isimlerden olan Jalison'un sezon sonunda takımda kalma şansının az olduğu bildirildi. Brezilyalı futbolcunun ülkesinde bazı kulüplerle görüştüğü anlaşma olması durumunda uygun bir bonservis bedeliyle satılabileceği ifade edildi.

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