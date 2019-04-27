Fırtınalı gece

SÜPER Lig'de haftanın maçı bu akşam Kadıköy'de oynanacak... Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Trabzonspor, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. 19.00'da başlayacak zorlu karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sporrts 1 naklen yayınlayacak. Bitime 5 hafta ligden düşme tehlikesini atlatamayan Kanarya 3 puanı alarak artık korkulu rüya görmek istemiyor. Üst üste 5 maçını kazanan Trabzonspor ise hem 3.'lük hedefi hem de 22 yıllık hasreti bitirmek için galibiyet hedefliyor. Fenerbahçe'de cezalı Mehmet Ekici ile birlikte sakatlığı bulunan Serdar Aziz ve Moses yok... Konuk ekipte ise Onazi'nin dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
FENER 22 YILDIR KAYBETMİYOR
Ezeli rakibi Trabzonspor'a karşı sahasında son yenilgisini 1997 yılında yaşayan Fenerbahçe müthiş seriyi sürdürmek istiyor.
SOLDADO TECRÜBESİYLE TAKIMA HAYAT VERİYOR
Kart cezasını tamamlayan Soldado, derbide Fener'in en büyük silahı olacak. İspanyol oyuncunun olmadığı maçlarda F.Bahçe büyük sıkıntı yaşadı.
RODALLEGA YENİDEN İLK 11'E DÖNÜYOR
Son 2 lig maçında 11'de yer almayan Rodallega, bugün geri dönüyor. Performansıyla ligi sallayan Rodallega Trabzonspor'un bu akşam en büyük kozu olacak.
FENER 22 YILDIR KAYBETMİYOR
Ezeli rakibi Trabzonspor'a karşı sahasında son yenilgisini 1997 yılında yaşayan Fenerbahçe müthiş seriyi sürdürmek istiyor.
SOLDADO TECRÜBESİYLE TAKIMA HAYAT VERİYOR
Kart cezasını tamamlayan Soldado, derbide Fener'in en büyük silahı olacak. İspanyol oyuncunun olmadığı maçlarda F.Bahçe büyük sıkıntı yaşadı.
RODALLEGA YENİDEN İLK 11'E DÖNÜYOR
Son 2 lig maçında 11'de yer almayan Rodallega, bugün geri dönüyor. Performansıyla ligi sallayan Rodallega Trabzonspor'un bu akşam en büyük kozu olacak.
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