Bugünkü
Takvim

’a çifte görev

Forvet arkasında gol arayacak olan Eljif, geriye gelip orta sahaya da destek verecek.

Eljif Elmas’a çifte görev
Fenerbahçe'de koşu mesafesi en yüksek olan oyuncu olan Eljif Elmas'ı Trabzonspor derbisinde çifte görev bekliyor. Galatasaray derbisinde olduğu gibi forvet arkasında gol arayacak olan Eljif geriye kadar gelip orta sahada Mehmet Topal'a destek verecek.

TAKIMIN DİNAMOSU
Eljif ile özel olarak görüşen Yanal, "Senin yeteneğine de de enerjine de güveniyorum. Takımın dinamosu sensin. Kaliteni böyle lmaçlarda göstermelisin" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriEljif Elmas’a çifte görev
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri