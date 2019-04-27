Eljif Elmas’a çifte görev

Fenerbahçe'de koşu mesafesi en yüksek olan oyuncu olan Eljif Elmas'ı Trabzonspor derbisinde çifte görev bekliyor. Galatasaray derbisinde olduğu gibi forvet arkasında gol arayacak olan Eljif geriye kadar gelip orta sahada Mehmet Topal'a destek verecek.



TAKIMIN DİNAMOSU

Eljif ile özel olarak görüşen Yanal, "Senin yeteneğine de de enerjine de güveniyorum. Takımın dinamosu sensin. Kaliteni böyle lmaçlarda göstermelisin" dedi.