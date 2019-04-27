G.Saray sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor. Dubleye giden yol ise Sivas'tan geçiyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Malatyaspor'u eleyerek finale kalan Cimbom, 16 Mayıs'ta Akhisar ile Sivas'ta şampiyonluk için kapışacak.
ÜST ÜSTE KRİTİK MAÇLAR
Aslan bu maçtan yaklaşık 10 gün sonra ise ligdeki son hafta maçına çıkacak. Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile mücadele edecek. Aslan belki de son hafta Sivasspor'u yenerek 22. şampiyonluğunu ilan edecek.
ASLAN'IN 3 DEPLASMANI KALDI
G.Saray, 29 Nisan ile 26 Mayıs arasındaki 28 günde oynayacağı 6 maçı rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın kazanması durumunda duble yapacak. Cimbom, Konya, Rize ve Sivas ile deplasmanda karşılaşacak.
ÜST ÜSTE KRİTİK MAÇLAR
Aslan bu maçtan yaklaşık 10 gün sonra ise ligdeki son hafta maçına çıkacak. Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile mücadele edecek. Aslan belki de son hafta Sivasspor'u yenerek 22. şampiyonluğunu ilan edecek.
ASLAN'IN 3 DEPLASMANI KALDI
G.Saray, 29 Nisan ile 26 Mayıs arasındaki 28 günde oynayacağı 6 maçı rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın kazanması durumunda duble yapacak. Cimbom, Konya, Rize ve Sivas ile deplasmanda karşılaşacak.
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