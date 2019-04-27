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Başakşehir’in Göztepe’ye yenilmesi ’ın iştahını kabarttı

’nda finale kalan Aslan, ’ta ’taki finalde Akhisar’ı geçerse 18. zaferini yaşayacak. Cimbom, 10 gün sonra ise ligde son hafta Sivas’a konuk olacak. Hedef 5’te 5 yapıp sezonu dubleyle tamamlamak.

Dubleye giden yol Sivas'tan geçer
G.Saray sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor. Dubleye giden yol ise 'tan geçiyor. Ziraat yarı finalinde Malatyaspor'u eleyerek finale kalan Cimbom, 'ta Akhisar ile Sivas'ta şampiyonluk için kapışacak.



ÜST ÜSTE KRİTİK MAÇLAR
Aslan bu maçtan yaklaşık 10 gün sonra ise ligdeki son hafta maçına çıkacak. deplasmanda ile mücadele edecek. Aslan belki de son hafta Sivasspor'u yenerek 22. şampiyonluğunu ilan edecek.



ASLAN'IN 3 DEPLASMANI KALDI
G.Saray, 29 Nisan ile 26 Mayıs arasındaki 28 günde oynayacağı 6 maçı rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın kazanması durumunda duble yapacak. Cimbom, Konya, Rize ve Sivas ile deplasmanda karşılaşacak.

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