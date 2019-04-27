THY Euroleague çeyrek final serisi 4. maçında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya'nın Barcelona Lassa takımına 82-72 mağlup oldu. Bu sonuçla 3 galibiyet alan tarafın Final Four'a kalacağı seride durum 2-2'ye geldi. Karşılaşmaya iyi başlayan temsilcimiz, güçlü rakibi karşısında ilk çeyreği 22-15 önde kapatmayı başardı. Lacivert-.Beyazlılar ikinci çeyrekte zorlansa da devreye 38-36'lık skor avantajı ile giren taraf oldu. Üçüncü çeyreğe istediği gibi başlayamayan ve ritmini kaybeden Anadolu Efes, yaptığı basit hatalar sonucu son 10 dakikaya 63-50 geride girdi. Son çeyrekte de rakibine diş geçiremeyen Lacivert-Beyazlılar rakibine mağlup oldu ve Final Four biletini 1 Mayıs'ta sahasında oynayacağı 5. maça bıraktı.
İSTANBUL'DA TURU GEÇECEĞİZ
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Barcelona maçı sonrası, "3. çeyrekte dağıldık. Kötü oynadık" dedi. Ataman, tur için ise "İstanbul'da istediğimizi alacağız" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA TURU GEÇECEĞİZ
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Barcelona maçı sonrası, "3. çeyrekte dağıldık. Kötü oynadık" dedi. Ataman, tur için ise "İstanbul'da istediğimizi alacağız" ifadelerini kullandı.
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