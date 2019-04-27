Bugünkü
Takvim

, bileti ’da oynanacak olan beşinci randevuya bıraktı

Lacivert-Beyazlılar, çarşamba günü 34 sayı fark attığı Lassa’ya dün mağlup oldu. serisinde durum 2-2’ye gelirken , biletini ’da oynanacak olan beşinci randevuya bıraktı...

Nefesi yetmedi
THY Euroleague serisi 4. maçında Anadolu Efes, deplasmanda 'nın Lassa takımına 82-72 mağlup oldu. Bu sonuçla 3 galibiyet alan tarafın Final Four'a kalacağı seride durum 2-2'ye geldi. Karşılaşmaya iyi başlayan temsilcimiz, güçlü rakibi karşısında ilk çeyreği 22-15 önde kapatmayı başardı. Lacivert-.Beyazlılar ikinci çeyrekte zorlansa da devreye 38-36'lık skor avantajı ile giren taraf oldu. Üçüncü çeyreğe istediği gibi başlayamayan ve ritmini kaybeden Anadolu Efes, yaptığı basit hatalar sonucu son 10 dakikaya 63-50 geride girdi. Son çeyrekte de rakibine diş geçiremeyen Lacivert-Beyazlılar rakibine mağlup oldu ve Final Four biletini 1 Mayıs'ta sahasında oynayacağı 5. maça bıraktı.



İSTANBUL'DA TURU GEÇECEĞİZ
Başantrenörü Ergin Ataman, Barcelona maçı sonrası, "3. çeyrekte dağıldık. Kötü oynadık" dedi. Ataman, tur için ise "'da istediğimizi alacağız" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAnadolu Efes, bileti İstanbul’da oynanacak olan beşinci randevuya bıraktı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri