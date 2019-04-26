Yarı final rövanşında Marcao şoku

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor ile oynanan kupa maçına ilk 11'de başlayan Marcao sakatlanarak oyuna devam edemedi. 32. dakikada sakatlanan Marcao topu dışarı attıktan sonra kendisini yere bıraktı.
MAÇ ÖNCESİ BELHANDA
Bu arada maç öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Sarı-Kırmızılı takımda Belhanda kendisini iyi hissetmeyince kadrodan çıkarıldı.
MAÇ ÖNCESİ BELHANDA
Bu arada maç öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Sarı-Kırmızılı takımda Belhanda kendisini iyi hissetmeyince kadrodan çıkarıldı.
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