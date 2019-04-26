İlk yarı 60’ta bitti İlk yarı 2 kez VAR incelemesi nedeniyle durdu. 7 d-a kikalık uzatmaya rağmen ilk devre 60 dakika sürdü

YENİ Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 60 dakika oynandı. Galatasaray'ın golünde VAR incelemesi yapılması nedeniyle oyun durdu. Ardından 45 dakika bittiğinde maç 7 dakika uzadı. Ancak Yeni Malatyaspor'un kazandığı penaltı öncesi VAR'a başvuruldu. İlk yarı uzatmalarla 60 dakika sürdü. TÜM MANŞETLER