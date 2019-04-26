İlk yarı 60’ta bitti

YENİ Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 60 dakika oynandı. Galatasaray'ın golünde VAR incelemesi yapılması nedeniyle oyun durdu. Ardından 45 dakika bittiğinde maç 7 dakika uzadı. Ancak Yeni Malatyaspor'un kazandığı penaltı öncesi VAR'a başvuruldu. İlk yarı uzatmalarla 60 dakika sürdü.
- Spor
- 26.04.2019
- Gazete
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