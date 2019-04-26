G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçı sonrası kupada finale kaldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Terim oyuncularını kutladığını ifade ederek, "Hem iyi oynadık hem de oyunun kontrolü sonuna kadar bizdeydi. Türkiye'deki iki hedeften birini yakaladık. Kupalara layıksın sen G.Saray" dedi.







KÜLLERİMİZDEN YİNE DOĞARIZ

Galatasaray'ın olduğu her yerde favori olması gerektiğini belirten Fatih Terim ligde de şampiyon olmak istediklerini ifade ederek, "Şartlar ne olursa olsun biz küllerimizden yeniden doğarız" diye konuştu.







HİÇBİR ZAMAN PES ETMEYİZ

Hiçbir zaman pes etmeyeceklerini ve sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayan Terim, "Biz daha önce de 6'da 6 yaptık. İnşallah bu sefer de öyle olur. Ne olursa olsun pes etmeyen bir G.Saray olacak" dedi.



​UZUN ZAMANDIR KUPA ALMADIK

Uzun zamandır kupa alamadıklarını belirten Terim, "Biz hakkı yenince kenetlenen bir camiayız. Türkiye Kupası'nı da inşallah G.Saray müzesine götürür" dedi.









81'DE OYUNA GİRDİ 83'TE GOLÜNÜ ATTI

G.Saray'ın Yunan futbolcusu Mitroglou karşılaşmanın 81. dakikasında oyuna girdi. Sarı-Kırmızılı futbolcu oyuna girdikten 2 dakika sonra gol attı. Yunan yıldız böylece bu sezon resmi karşılaşmalarda 2. golünü Yeni Malatya'ya attı.







TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasındaki kupa maçına taraftarlar çok büyük ilgi gösterdi. Biletlerin tamamı satıldı.

Yeni Malatyaspor ile G.Saray arasında oynanan maça iki takımın taraftarları büyük ilgi gösterdi. 27 bin 44 kişi kapasiteli Yeni Malatya Stadı'nda yapılan maçta Yeni Malatyaspor taraftarları satışa sunulan biletlerin tamamını tüketti. G.Saray taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.