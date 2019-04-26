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  • 26.04.2019 16:49
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 17:05

Son dakika: Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut istifa etti

Son dakika haberine göre; Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Erol Bulut görevinden istifa etti

Süper Lig'de istifa depremi!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında oynanan Galatasaray maçı sonrası istifa edeceği sinyallerini veren Erol Bulut, bugün Kulüp yönetimi ile görüşerek görevini bıraktı. 5-2'lik Galatasaray mağlubiyeti sonrası acilen toplanan sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin durumunu görüşerek karara bağladı. Toplantı sonrası yönetimle karşılıklı anlaşmaya varılarak Erol Bulut'un teknik direktörlük görevinden ayrıldığı öğrenildi.

Sportif Direktör Ali Ravcı, Erol Bulut ile yollarının ayrıldığını doğrulayarak, "Hocamız ile yönetim kurulumuz dünkü Galatasaray maçının ardından görüşerek yolların ayrılması noktasında karşılıklı olarak anlaşmaya vardı. Tabi gelinen süreç, hepimizi derinden üzmektedir. Erol hocamızla ile önemli başarılara imza attık, güzel günler geçirdik. Ama futbolda bu tür ayrılıklar her zaman vardır bundan sonrada da olacaktır. Bu anlamda kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah alınan bu karar her iki taraf için hayırlı olur" diye konuştu.

Ravcı, ayrıca takımın Kasımpaşa maçına Erol Bulut'un yardımcıları nezaretinde hazırlanacağını ifade etti.

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