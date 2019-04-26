Galatasaray Kulübü, Yeni Malatyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan savunma oyuncusu Marcao'nun sağlık durumu hakkında bilgi paylaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Marcao'nun yapılan MR tetkiklerinin ardından sağ kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi." ifadelerine yer verildi.​



İşte Galatasaray'ın 'idman raporu' başlığıyla paylaştığı bilgilendirme mesajı:

Futbol Takımımız, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 30. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptğı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. "Marcao'nun yapılan MR tetkiklerinin ardından sağ kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi."

Diğer oyuncular ise salonda kuvvet, sahada ise koşu çalışması gerçekleştirdi.Takımımız, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.