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  • 26.04.2019 15:12
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 15:12

'da şoku!

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Yeni Malatya - arasında oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 'nun durumu belli oldu. Kasığında kanama tespit edilen Marcao'nun Atiker Konyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

G.Saray'da büyük şok! Yıldız oyuncu...

Kulübü, Yeni Malatya ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan savunma oyuncusu 'nun sağlık durumu hakkında bilgi paylaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Marcao'nun yapılan MR tetkiklerinin ardından sağ kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi." ifadelerine yer verildi.​

İşte Galatasaray'ın 'idman raporu' başlığıyla paylaştığı bilgilendirme mesajı:
Futbol Takımımız, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 30. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptğı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. "Marcao'nun yapılan MR tetkiklerinin ardından sağ kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi."

Diğer oyuncular ise salonda kuvvet, sahada ise koşu çalışması gerçekleştirdi.Takımımız, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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