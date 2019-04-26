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  • Son Güncelleme: 26.04.2019 23:08

? İşte Süper Lig 30. hafta puan durumu...

Süper Lig'de zirvede rekabet iyice kızıştı. Süper Lig'de son haftaların yaklaşmasıyla birlikte futbolseverler sorusuna yanıt arıyor. İşte tüm ihtimaller...

Galatasaray nasıl şampiyon olur?

Süper Lig'de son haftaların yaklaşmasının ardından hangi takımın şampiyon olacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Son haftalarda alınan sonuçlar şampiyon olacak takımı belirleyecek. Galatasaray ile Başakşehir arasında gerçekleşen şampiyonluk yarışına Beşiktaş'ın katılmasıyla heyecan iyice artıyor. Peki, ? İşte o sorunun yanıtı...

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Başakşehir'in evinde Göztepe'ye 2-0 mağlup olmasının ardından taraftarlar gözünü pazartesi günü oynanacak Atiker Konyaspor, Galatasaray maçına çevirdi. Galatasaray ve Başakşehir arasındaki 3 puanlık fark, Galatasaray'ın Konyaspor'a karşı kazanmasıyla kapanabilir. Beşiktaş'ın Ankaragücü karşısında galibiyet alırsa puanı 59'a çıkacak. Böylece şampiyonluk yarışı iyice kızıştıracak.

Galatasaray ve Medipol Başakşehir arasında yapılacak karşılaşma ligin şampiyonunu belirleyebilir.

SÜPER LİG 30. HAFTA FİKSTÜRÜ

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 0 - 2 GÖZTEPE A.Ş.
ANTALYASPOR A.Ş. - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
FENERBAHÇE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR
BURSASPOR - AKHİSARSPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
ATİKER KONYASPOR - GALATASARAY A.Ş.
EVKUR YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

31. HAFTA

Galatasaray - Beşiktaş
Sivasspor - Başakşehir

32. HAFTA

Çaykur Rizespor - Galatasaray
Başakşehir - Ankaragücü
Beşiktaş - Alanyaspor

33. HAFTA

Galatasaray - Medipol Başakşehir
Trabzonspor - Beşiktaş

34.HAFTA

Sivasspor - Galatasaray
Başakşehir - Alanyaspor
Beşiktaş - Kasımpaşa

SÜPER LİG PUAN DURUMU

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