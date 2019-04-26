Süper Lig'de son haftaların yaklaşmasının ardından hangi takımın şampiyon olacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Son haftalarda alınan sonuçlar şampiyon olacak takımı belirleyecek. Galatasaray ile Başakşehir arasında gerçekleşen şampiyonluk yarışına Beşiktaş'ın katılmasıyla heyecan iyice artıyor. Peki, Galatasaray nasıl şampiyon olur? İşte o sorunun yanıtı...

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Başakşehir'in evinde Göztepe'ye 2-0 mağlup olmasının ardından taraftarlar gözünü pazartesi günü oynanacak Atiker Konyaspor, Galatasaray maçına çevirdi. Galatasaray ve Başakşehir arasındaki 3 puanlık fark, Galatasaray'ın Konyaspor'a karşı kazanmasıyla kapanabilir. Beşiktaş'ın Ankaragücü karşısında galibiyet alırsa puanı 59'a çıkacak. Böylece şampiyonluk yarışı iyice kızıştıracak.

Galatasaray ve Medipol Başakşehir arasında yapılacak karşılaşma ligin şampiyonunu belirleyebilir.

SÜPER LİG 30. HAFTA FİKSTÜRÜ

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 0 - 2 GÖZTEPE A.Ş.

ANTALYASPOR A.Ş. - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

FENERBAHÇE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR

BURSASPOR - AKHİSARSPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

ATİKER KONYASPOR - GALATASARAY A.Ş.

EVKUR YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

31. HAFTA

Galatasaray - Beşiktaş

Sivasspor - Başakşehir

32. HAFTA

Çaykur Rizespor - Galatasaray

Başakşehir - Ankaragücü

Beşiktaş - Alanyaspor

33. HAFTA

Galatasaray - Medipol Başakşehir

Trabzonspor - Beşiktaş

34.HAFTA

Sivasspor - Galatasaray

Başakşehir - Alanyaspor

Beşiktaş - Kasımpaşa

SÜPER LİG PUAN DURUMU