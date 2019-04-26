Başakşehir ile Göztepe, Süper Lig'in 30 haftasında karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Galatasaray ile arasında 3 puan fark olan Başakşehir, haftanın açılış maçında Göztepe'yi konuk edecek. İstanbul ekibi, Göztepe'yi yenerek yarıştan kopmak istemeyecek. Küme düşme hattına bulunan Göztepe ise çıkış yakalamak için galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, Başakşehir - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta açılış maçında Başakşehir ile Göztepe karşılaşacak. Başakşehir - Göztepe maçı 26 Nisan Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Suat Arslanboğa'nın düdük çalacağı karşılaşmada yardımcı hakem görevlerini Serkan Ok ve İsmail Şencan üstlenecek. Dördüncü hakemin Özgüç Türkalp olacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise Koray Gençerler.

BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert- Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro (Adebayor), Arda, Robinho

Göztepe: Beto-Tayfur, Titi, Reis, Berkan, Poko, Borges, Castro, Halil, Serdar, Jerome

EPUREANU YOK

Medipol Başakşehir'de Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'nun sakatlığı sürüyor.

Deneyimli oyuncu, bu maçta da takımındaki yerini alamayacak. Abdullah Avcı'nın Epurenau'nun yokluğunda son 4 maçta savunmanın göbeğinde yer alan Joseph Attamah'ın yerine bu mücadelede Serdar Taşçı'ya forma vermesi bekleniyor.

GÖZTEPE'DE EKSİK ÇOK

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Yasin Öztekin, Lumor Agbenyenu, Nabil Ghilas, Lamine Gassama, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin bugün forma giyemeyecek.

Karşılaşma için dün İstanbul'a giden ve son çalışmasını burada yapacak Göztepe'de, Akhisarspor maçının ardından taraftarlarla tartışan ve son 2 haftada kadroda yer almayan Alpaslan Öztürk ve Halil Akbunar'ın maç kadrosunda olduğu öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR İLE GÖZTEPE 4. RANDEVUDA

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşı karşıya geleceği Göztepe ile 4. kez mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir, bugün saat 20.30'da sahasında İzmir temsilcisi Göztepe ile oynayacak. Ligde geride kalan 29 haftada Başakşehir, 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile topladığı 62 puanla zirvede yer alırken, sarı-kırmızılılar ise 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 18 mağlubiyet alarak 27 puanla 17. sırada bulunuyor.

SERİDE BAŞAKŞEHİR HİÇ KAYBETMEDİ

Süper Lig tarihinde Göztepe, daha önce 3 kez Başakşehir'e rakip oldu. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı ekip hiç galip gelemezken, turuncu-lacivertliler ise 3 maçı da kazanan taraf oldu.

LİDER SON 4 HAFTADA 7 PUAN KAYBETTİ

Ligde zirvede yer alan Başakşehir, son 4 haftada kaybettiği 7 puanla zirve yarışında yara aldı. Ligde 25. hafta sonunda takipçisi Galatasaray ile arasında 8 puan fark olan Başakşehir, sonrasında oynadığı 4 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi ve 1 galibiyet aldı. Bu süreçte Beşiktaş'a yenilen, Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile de beraber kalan Başakşehir sadece Konyaspor'u mağlup edebildi.

GÖZTEPE'NİN 8 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ

Süper Lig'de 29. hafta itibariyle 17. sırada ligde kalmak için mücadele eden İzmir temsilcisi, 8 maçtır galibiyet yaşayamıyor. Son olarak 21. haftada oynadıkları Alanyaspor maçından 3-2'lik skorla galip ayrılan Göztepe, sonrasında oynadığı 8 müsabakada 2 beraberlik 6 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir mücadelesinde de 8 maçlık bu seriye noktayı koymanın peşinde.