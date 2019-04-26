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stoperde büyük oynuyor! Comolli'den Cahill zirvesi

Comolli, sezon sonunda ile sözleşmesi bitecek olan için düğmeye bastı.2 yıllık sözleşme ve imza parası önerildi. , İngiliz stoperin menajeri ile 'de de bir görüşme yapacak.

Comolli'den Cahill zirvesi
Önümüzdeki sezon için stopor arayışlarını sürdüren hatta iki stoper takviyesi yapması planlayan Fenerbahçe, ses getirecek bir isim için düğmeye bastı. Chelsea ile olan sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Gary Cahill için sportif direktör Damien Comolli devreye girdi.

2 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLDİ
Cahill'in menajeri ile görüşen Comolli 2 yıllık sözleşme ile birlikte imza parası da teklif etti. Comolli'nin Cahill için İngiltere'ye de gideceği burada da bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.



61 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
34 yaşındaki yıldız stoper ile Inter ve Roma kulüplerinin de ilgilendiği daha önce yazılıp çizilmişti. 61 kez forması giyen Cahill'i transfer ederse önemli bir eksiği de kapatmış olacak.

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