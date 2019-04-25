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  • 25.04.2019 22:01
  • Son Güncelleme: 25.04.2019 22:14

Ziraat saat kaçta?

Galatasaray ve Akhisarspor Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde galip gelerek finale çıktı. Şimdi futbolseverler saat kaçta sorularına yanıt arıyor.

Galatasaray - Akhisarspor maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ve Akhisarspor yarı final mücadelesinden galibiyetle ayrılarak finale adını yazdırdı. Şimdi futbolseverler Ziraat saat kaçta sorularına yanıt arıyor. İşte Türkiye Kupası final tarihi...

GALATASARAY - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turkuvaz Medya Grubu'nun ATV, A Spor ve A2 kanallarından yüksek teknoloji ile ekranlara taşıdığı organizasyonda finalistler, rövanş maçlarıyla belirlendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı 16 Mayıs Perşembe günü Sivas'ta, Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Akhisarspor, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında turnuvanın sürpriz takımı Ümraniyespor'u aynı skorla devirerek finale yükseldi.

Galatasaray ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Yeni Malatyaspor'u 5-2 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

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