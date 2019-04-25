Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ve Akhisarspor yarı final mücadelesinden galibiyetle ayrılarak finale adını yazdırdı. Şimdi futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası finali Galatasaray - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. İşte Türkiye Kupası final tarihi...
GALATASARAY - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Turkuvaz Medya Grubu'nun ATV, A Spor ve A2 kanallarından yüksek teknoloji ile ekranlara taşıdığı organizasyonda finalistler, rövanş maçlarıyla belirlendi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı 16 Mayıs Perşembe günü Sivas'ta, Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Akhisarspor, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında turnuvanın sürpriz takımı Ümraniyespor'u aynı skorla devirerek finale yükseldi.
Galatasaray ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Yeni Malatyaspor'u 5-2 mağlup ederek finale adını yazdırdı.
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