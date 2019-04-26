EFES'E

olsun sana...serisi 4. maçında'ı deplasmandayenenüst üste 5. kezbiletini aldı. Sarı-Lacivertliler,'daki organizasyondaserisinin galibiyle eşleşecek.hava atışıyla beraber rakibine büyük üstünlük kuranbir arafarkla öne geçtiği ilk çeyreğiönde tamamladı.soyunma odasınaönde girdi.üstün oyununu 3. ve 4. çeyrekte de sürdürdü. Özellikle'ın hücum performansıyla'in farkı eritmesine izin vermeyen temsilcimiz seriyikazanarak hedefine ulaştı.