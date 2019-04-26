Bugünkü
Takvim

Bir klasiği! Sarı-lacivertliler üst üste 5. kez Final-Four’da

Kaunas’taki mücadeleyi baştan sona üstün götüren Kanarya, birkez daha son dört takım arasına kaldı.Seriyi 3-1'le geçen Sarı-Lacivertliler, Baskonia'daki Final-Four'da veya ile eşleşecek.

Bir Fenerbahçe klasiği
Helal olsun sana Kanarya... THY Euroleague Play-Off serisi 4. maçında Zalgiris Kaunas'ı deplasmanda 99-82 yenen Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez Final-Four biletini aldı. Sarı-Lacivertliler, Baskonia'daki organizasyonda Efes-Barcelona serisinin galibiyle eşleşecek.

​FARK 17 SAYIYA KADAR ÇIKTI
Maçın hava atışıyla beraber rakibine büyük üstünlük kuran Fenerbahçe Beko bir ara 17 sayı farkla öne geçtiği ilk çeyreği 30-16 önde tamamladı. Sarı-Lacivertliler soyunma odasına da 49-41 önde girdi.

​HÜCUMDA MÜKEMMELDİK
Fener üstün oyununu 3. ve 4. çeyrekte de sürdürdü. Özellikle Dixon, Vesely ve Sloukas'ın hücum performansıyla Zalgiris'in farkı eritmesine izin vermeyen temsilcimiz seriyi 3-1 kazanarak hedefine ulaştı.



FENER'DEN EFES'E: SIRA SİZDE
Zalgiris Kaunas zaferinin ardından Fenerbahçe Beko'yu ilk kutlayan ezeli rakibi Anadolu Efes oldu... Sarı-Lacivertliler bu güzel jeste, "Yarın sıra sizde, bekliyoruz" mesajıyla yanıt verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBir Fenerbahçe klasiği! Sarı-lacivertliler üst üste 5. kez Final-Four’da
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri