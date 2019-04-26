Helal olsun sana Kanarya... THY Euroleague Play-Off serisi 4. maçında Zalgiris Kaunas'ı deplasmanda 99-82 yenen Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez Final-Four biletini aldı. Sarı-Lacivertliler, Baskonia'daki organizasyonda Efes-Barcelona serisinin galibiyle eşleşecek.
FARK 17 SAYIYA KADAR ÇIKTI
Maçın hava atışıyla beraber rakibine büyük üstünlük kuran Fenerbahçe Beko bir ara 17 sayı farkla öne geçtiği ilk çeyreği 30-16 önde tamamladı. Sarı-Lacivertliler soyunma odasına da 49-41 önde girdi.
HÜCUMDA MÜKEMMELDİK
Fener üstün oyununu 3. ve 4. çeyrekte de sürdürdü. Özellikle Dixon, Vesely ve Sloukas'ın hücum performansıyla Zalgiris'in farkı eritmesine izin vermeyen temsilcimiz seriyi 3-1 kazanarak hedefine ulaştı.
FENER'DEN EFES'E: SIRA SİZDE
Zalgiris Kaunas zaferinin ardından Fenerbahçe Beko'yu ilk kutlayan ezeli rakibi Anadolu Efes oldu... Sarı-Lacivertliler bu güzel jeste, "Yarın sıra sizde, bekliyoruz" mesajıyla yanıt verdi.
FARK 17 SAYIYA KADAR ÇIKTI
Maçın hava atışıyla beraber rakibine büyük üstünlük kuran Fenerbahçe Beko bir ara 17 sayı farkla öne geçtiği ilk çeyreği 30-16 önde tamamladı. Sarı-Lacivertliler soyunma odasına da 49-41 önde girdi.
HÜCUMDA MÜKEMMELDİK
Fener üstün oyununu 3. ve 4. çeyrekte de sürdürdü. Özellikle Dixon, Vesely ve Sloukas'ın hücum performansıyla Zalgiris'in farkı eritmesine izin vermeyen temsilcimiz seriyi 3-1 kazanarak hedefine ulaştı.
FENER'DEN EFES'E: SIRA SİZDE
Zalgiris Kaunas zaferinin ardından Fenerbahçe Beko'yu ilk kutlayan ezeli rakibi Anadolu Efes oldu... Sarı-Lacivertliler bu güzel jeste, "Yarın sıra sizde, bekliyoruz" mesajıyla yanıt verdi.
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