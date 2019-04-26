A.Efes, Final-Four için Barcelona karşısında

THY Euroleague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes bu akşam tarihi bir maça çıkacak... Play- Off serisinde 2-1 önde olan Lacivert-Beyazlılar, Barcelona'yı deplasmanda birkez daha mağlup ederse tam 18 yıl aradan sonra Final-Four'a yükselecek. Zorlu mücadele saat 22.00'de start alacak.
- Spor
- 26.04.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.