Bugünkü
Takvim

A.Efes, Final-Four için Barcelona karşısında

A.Efes, Final-Four için Barcelona karşısında
THY Euroleague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes bu akşam tarihi bir maça çıkacak... Play- Off serisinde 2-1 önde olan Lacivert-Beyazlılar, Barcelona'yı deplasmanda birkez daha mağlup ederse tam 18 yıl aradan sonra Final-Four'a yükselecek. Zorlu mücadele saat 22.00'de start alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriA.Efes, Final-Four için Barcelona karşısında
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri