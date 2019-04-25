THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko bir kez daha Final Four biletini kaptı. Play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Zalgiris Kaunas'ı 99-82 yenen sarı-lacivertliler 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitoria Gasteiz kentinde düzenlenecek organizasyona adını yazdırdı.



ÜST ÜSTE 5. FINAL FOUR

Sarı-lacivertli ekip, THY Euroleague'de geride kalan 5 sezonda da Final Four'a kalma başarısı gösterdi.

THY EUROLEAGUE FİKSTÜR

Serinin 4. maçına iyi başlayan taraf sarı-lacivertli ekipti. Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ın skora ortak olmasına izin vermedi ve karşılaşmayı baştan sona üstün götürdü.

Fenerbahçe Beko'da Bobby Dixon 25 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Kostas Sloukas ise 15 sayı 10 asist ve 5 ribaundla double-double yaptı.



Organizasyonda geride kalan üç sezondur da final oynayan sarı-lacivertliler, 2017'de İstanbul'da düzenlenen Final Four'da önce Real Madrid'i sonra da Olimpiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti ve şampiyonluğa ulaştı.



Fenerbahçe Beko, Final Four'un ilk maçında Anadolu Efes-Barcelona Lassa eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

KALINIC FORMA GİYMEDİ

Fenerbahçe Beko'da Nikola Kalinic, yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemedi.

OBRADOVIC GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Sarı lacivertli ekibin koçu Zeljko Obradovic de başarılarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Biri Fenerbahçe Beko'nun başında, toplam 9 Euroleague şampiyonluğu bulunan Sırp antrenör, aynı zamanda 18. kez Final Four'da mücadelede edecek.