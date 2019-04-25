Bir dönem Trabzonspor forması giyen 28 yaşındaki Faty Papy bir maç esnasında hayatını kaybetti. Yaşanan bu üzücü olayı duyan vatandaşlar Trabzonsporlu eski futbolcu Faty Papy kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı.

FATY PAPY NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

2009-2011 arasında Trabzonspor forması giyen Faty Papy, Chiefs ile Mamba arasında oynanan karşılaşmada yere düştü ve yerden kalkamadı. 28 yaşındaki Papy'nin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi. Burundili oyuncunun ailesine kulüp yetkilileri tarafından da bilgi verildi.

FATY PAPY KİMDİR?

Faty Papy 19 Ocak 1990'da dünyaya geldi. Papy, orta saha mevkiinde forma giyen Burundili futbolcudur.

Bir dönem Trabzonspor PAF takımını çalıştıran Ahmet Özen kendisini, Burundi millî takımını çalıştırdığı kısa dönemde keşfetmiştir. 2009-10 sezonu öncesi MVV Maastricht takımına kiralık verilen oyuncu, geri geldikten sonra da takımda forma şansı bulamamış ve 05 Ocak 2011 tarihinde sözleşmesi feshedilmiştir.