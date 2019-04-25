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  • 25.04.2019 21:31
  • Son Güncelleme: 25.04.2019 21:53

Trabzonsporlu eski futbolcu kimdir? Kaç yaşında ve neden hayatını kaybetti?

Bir dönem Trabzonspor forması giyen 28 yaşındaki , Güney Afrika ekibi Real Kings FC ile çıktığı bir maç sırasında hayatını kaybetti. Şimdi vatandaşlar "?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Trabzonsporlu eski futbolcu hayatını kaybetti

Bir dönem Trabzonspor forması giyen 28 yaşındaki bir maç esnasında hayatını kaybetti. Yaşanan bu üzücü olayı duyan vatandaşlar Trabzonsporlu eski futbolcu sorusuna yanıt aramaya başladı.

FATY PAPY NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

2009-2011 arasında Trabzonspor forması giyen Faty Papy, Chiefs ile Mamba arasında oynanan karşılaşmada yere düştü ve yerden kalkamadı. 28 yaşındaki Papy'nin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi. Burundili oyuncunun ailesine kulüp yetkilileri tarafından da bilgi verildi.

FATY PAPY KİMDİR?

Faty Papy 19 Ocak 1990'da dünyaya geldi. Papy, orta saha mevkiinde forma giyen Burundili futbolcudur.

Bir dönem Trabzonspor PAF takımını çalıştıran Ahmet Özen kendisini, Burundi millî takımını çalıştırdığı kısa dönemde keşfetmiştir. 2009-10 sezonu öncesi MVV Maastricht takımına kiralık verilen oyuncu, geri geldikten sonra da takımda forma şansı bulamamış ve 05 Ocak 2011 tarihinde sözleşmesi feshedilmiştir.

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