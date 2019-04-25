Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 25.04.2019 17:42
  • Son Güncelleme: 25.04.2019 17:58

Son dakika: 'den açıklaması! Kötü haber...

Medipol 'de bir süredir takımdan ayrı kalan savunma oyuncusu Epureanu, İspanya'da ameliyat edildi. 'ın ise sağ ayak yan bağında kısmi yırtık tespit edildi.

Başakşehir'de Arda Turan depremi! Çifte şok

Medipol 'de Moldovalı savunma oyuncusu Alexandru Epureanu sol dizinden ameliyat edilirken, 'ın sağ ayak yan bağında kısmi yırtık tespit edildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Epureanu ile ilgili, "Sol dizindeki enfeksiyon nedeni ile bir süredir takım antrenmanlarına katılamayan oyuncumuz Alexandru Epureanu, Barcelona'da özel bir hastanede ameliyat olmuştur. Başarılı geçen ameliyat sonrası tedavi ve rehabilitasyon süreci takım sağlık ekibimizin kontrolünde devam etmekte olup, oyuncumuz en kısa sürede saha çalışmalarına başlayacaktır." denildi.

Arda Turan'ın sakatlık durumuyla ilgili açıklamada ise "Takımımızın dün yaptığı antrenman sırasında sağ ayak yan bağlarında kısmi yırtık oluşan oyuncumuz Arda Turan'ın tedavisine başlanmış olup ilerleyen günlerde yapılacak kontroller ile sahaya dönüş süreci şekillenecektir."ifadeleri kullanıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSon dakika: Başakşehir'den Arda Turan açıklaması! Kötü haber...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri