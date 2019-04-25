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  • 25.04.2019 21:51
  • Son Güncelleme: 25.04.2019 21:55

Son dakika: 'ta feci ! Çok sayıda ölü ve yaralı var

’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik sında 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.



Cihan Aktaş (39) yönetimindeki 66 AAL 509 plakalı otomobil, Yozgat-Sivas karayolu Sorgun Galericiler Sitesi karşısında kontrolden çıkarak karşı yoldaki Hilmi Pusmaz idaresindeki 66 LM 176 plakalı işçi servisiyle çarpıştı.

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