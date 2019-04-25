Cihan Aktaş (39) yönetimindeki 66 AAL 509 plakalı otomobil, Yozgat-Sivas karayolu Sorgun Galericiler Sitesi karşısında kontrolden çıkarak karşı yoldaki Hilmi Pusmaz idaresindeki 66 LM 176 plakalı işçi servisiyle çarpıştı.
Cihan Aktaş (39) yönetimindeki 66 AAL 509 plakalı otomobil, Yozgat-Sivas karayolu Sorgun Galericiler Sitesi karşısında kontrolden çıkarak karşı yoldaki Hilmi Pusmaz idaresindeki 66 LM 176 plakalı işçi servisiyle çarpıştı.
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