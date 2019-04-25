Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 25.04.2019 13:23
  • Son Güncelleme: 25.04.2019 13:32

Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi kim?

Spor Toto Süper Lig'de 30'uncu haftada oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu.

F.Bahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

İŞTE SÜPER LİG'DE 30. HAFTANIN PROGRAMI VE HAKEMLERİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSüper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi kim?
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri