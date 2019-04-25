Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi kim? Spor Toto Süper Lig'de 30'uncu haftada oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. İŞTE SÜPER LİG'DE 30. HAFTANIN PROGRAMI VE HAKEMLERİ

TÜM MANŞETLER