Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 25.04.2019 15:17
  • Son Güncelleme: 25.04.2019 15:42

'ta! Instagram'dan duyurdu

'da gol kralı olduktan sonra 'in bir sonraki durağı Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal Riyad olmuştu. Uzun süredir ile flört halinde olduğu iddia edilen Bafetimbi Gomis'in bu paylaşımı çok konuşuldu.

GOMIS BEŞİKTAŞ'TA

Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in paylaşımı olay oldu. Fransız golcü Beşiktaş'ta sabah yürüyüşüne çıktı ve bu anları Instagram sayfasından paylaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBafetimbi Gomis Beşiktaş'ta! Instagram'dan duyurdu
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri