GOMIS BEŞİKTAŞ'TA
Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in paylaşımı olay oldu. Fransız golcü Beşiktaş'ta sabah yürüyüşüne çıktı ve bu anları Instagram sayfasından paylaştı.
GOMIS BEŞİKTAŞ'TA
Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in paylaşımı olay oldu. Fransız golcü Beşiktaş'ta sabah yürüyüşüne çıktı ve bu anları Instagram sayfasından paylaştı.
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