Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 25.04.2019 11:20
  • Son Güncelleme: 25.04.2019 11:20

'de Epureanu şoku! Sezonu kapattı

'de takımın en önemli oyuncularından biri olan 'nun sezonu kapattığı öğrenildi. Moldova kaynaklı de futbolcunun sahalara dönüş tarihi ile ilgili olarak ise net bir durumun bulunmadığı belirtildi.

Başakşehir'de büyük şok! Sezonu kapattı

'e yıldız futbolcusu 'da kötü haber geldi. Moldova kaynaklı de; tecrübeli futbolcunun Moldova Milli Takımı'nın Haziran ayındaki Arnavutluk ve Andorra maçlarında forma giyemeyeceği duyuruldu ve "Milli takım kaptanı, EURO 2020 elemelerindeki maçları kaçıracak." ifadeleri yer aldı.

Epureanu düğümün çözüleceği sondan bir hafta önceki Galatasaray maçında da sahada olmayacak.



"MESSI DEĞİLİM"​
Epureanu da yaptığı açıklamada Barcelona'da bir klinikte tedavi görüp İstanbul'a döndüğünü, sahalara dönüş tarihi ile ilgili ise net bir durumun bulunmadığını belirtti.

Moldovalı futbolcu ayrıca, "Epureanu olmayınca takımın tökezler diye bir şey yok. Ben Messi değilim, takım da bir kişiye bağlı değil." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBaşakşehir'de Epureanu şoku! Sezonu kapattı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri