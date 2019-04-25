Başakşehir'e yıldız futbolcusu Alexandru Epureanu'da kötü haber geldi. Moldova kaynaklı haberlerde; tecrübeli futbolcunun Moldova Milli Takımı'nın Haziran ayındaki Arnavutluk ve Andorra maçlarında forma giyemeyeceği duyuruldu ve "Milli takım kaptanı, EURO 2020 elemelerindeki maçları kaçıracak." ifadeleri yer aldı.

Epureanu düğümün çözüleceği sondan bir hafta önceki Galatasaray maçında da sahada olmayacak.





"MESSI DEĞİLİM"​

Epureanu da yaptığı açıklamada Barcelona'da bir klinikte tedavi görüp İstanbul'a döndüğünü, sahalara dönüş tarihi ile ilgili ise net bir durumun bulunmadığını belirtti.

Moldovalı futbolcu ayrıca, "Epureanu olmayınca takımın tökezler diye bir şey yok. Ben Messi değilim, takım da bir kişiye bağlı değil." dedi.