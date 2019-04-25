Kocaman’ın şansı tutmuyor

Süper Lig'de hafta sonu kritik bir maç oynanacak. Galatasaray, Konyaspor deplasmanında zorlu bir mücadele verecek. Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a karşı çıktığı 34 maçın 5'ini kazanabildi. (13 beraberlik, 16 mağlubiyet) Kocaman, Fenerbahçe ile 4, İstanbulspor ile de 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
- Spor
- 25.04.2019
- Gazete
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