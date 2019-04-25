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Fener Aslan’ı ezdi geçti

Kadınlar Basketbol Ligi yarı final serisi ilk maçında Fenerbaheç, Galatasaray’ı 21 sayı farkla mağlup etti . Seride 1-0 öne geçen Kanarya, finali için avantaj elde etti.

Fener Aslan’ı ezdi geçti

Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Ligi yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı 72-51 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla 3 maç kazanan tarafın finale yükseleceği seride final için avantaj elde etti. Rakibi karşısında ilk yarıyı 37-30 önde kapatan Fenerbahçe, parkeden 21 sayı farkla galip ayrıldı. Eşleşmenin ikinci maçı cuma günü yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.

FİLEDE DE GÜLDÜLER
Kadınlar Voleybol Ligi'nde oynanan play-off 3-4'üncülük serisi ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.

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