Fener Aslan’ı ezdi geçti

Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Ligi yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı 72-51 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla 3 maç kazanan tarafın finale yükseleceği seride final için avantaj elde etti. Rakibi karşısında ilk yarıyı 37-30 önde kapatan Fenerbahçe, parkeden 21 sayı farkla galip ayrıldı. Eşleşmenin ikinci maçı cuma günü yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.



FİLEDE DE GÜLDÜLER

Kadınlar Voleybol Ligi'nde oynanan play-off 3-4'üncülük serisi ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.