Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Ligi yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı 72-51 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla 3 maç kazanan tarafın finale yükseleceği seride final için avantaj elde etti. Rakibi karşısında ilk yarıyı 37-30 önde kapatan Fenerbahçe, parkeden 21 sayı farkla galip ayrıldı. Eşleşmenin ikinci maçı cuma günü yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.
FİLEDE DE GÜLDÜLER
Kadınlar Voleybol Ligi'nde oynanan play-off 3-4'üncülük serisi ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.
- Spor
- 25.04.2019
- Gazete
Fener Aslan’ı ezdi geçti
Kadınlar Basketbol Ligi yarı final serisi ilk maçında Fenerbaheç, Galatasaray’ı 21 sayı farkla mağlup etti . Seride 1-0 öne geçen Kanarya, finali için avantaj elde etti.
Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Ligi yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı 72-51 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla 3 maç kazanan tarafın finale yükseleceği seride final için avantaj elde etti. Rakibi karşısında ilk yarıyı 37-30 önde kapatan Fenerbahçe, parkeden 21 sayı farkla galip ayrıldı. Eşleşmenin ikinci maçı cuma günü yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.
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