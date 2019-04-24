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  • 24.04.2019 13:21
  • Son Güncelleme: 24.04.2019 13:31

'da Muhammed Salah depremi...

ekibi 'da yıldız futbolcu 'ın teknik direktör Klopp ile son dönemde ilişkisinin iyi olmadığı ve bu nedenle performans düşüklüğü yaşadığı iddia edilirken, takımdan ayrılmak istediği kaydedildi.

Liverpool'da Salah krizi!

İspanyol basınında AS'ın haberine göre, yönetimle yaptığı görüşmede sezon sonunda ayrılmak istediğini yönetime iletti.

yönetiminin ise Salah'ın kararına saygı duyduğu öğrenilirken, Mısırlı yıldızı isteyen kulüpler arasında 'in olduğu öne sürüldü.

Salah bu sezon Liverpool formasıyla 'de oynadığı 34 maçta 19 gol atarken, 9 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 9 maçta 3 gol atan Salah'ın 1 asist bulunuyor.

Mısırlı yıldız bu sezon tüm kulvarlarda ise 34 maçta 22 gol atarken, 10 asist yaptı. Salah'ın Liverpool ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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