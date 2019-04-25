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Akhisarspor finale abone

Akhisar, ilk maçta 1-0’la geçtiği Ümraniye’yi dünkü rövanşta Cikalleshi’nin golüyle devirdi. Kupada üst üste 2. kez finale kaldı.

Akhisarspor finale abone
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist Akhisarspor... Geçen sezonun kupa şampiyonu yarı finalde ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup ettiği 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u dün de aynı skorla geçerek kupada üst üste ikinci kez finale kaldı. Akhisar'a dünkü karşılaşmada galibiyeti getiren tek golü 36'da Cikalleshi kaydetti. Akhisarspor, Yeni Malatya-G.Saray eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

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