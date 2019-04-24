Süper Lig'de son 5 haftaya girildi. Zirve yarışında lider Başakşehir, G.Saray ve Beşiktaş amansız bir mücadeleye girdi. Küme düşme hattında ise F.Bahçe dahil olmak üzere Bursa, Erzurum, Göztepe ve Akhisar düşmeme savaşı veriyor. Kalan 5 haftada kritik maçların sonuçları takımların kaderini belirleyecek.
BAŞAKŞEHİR AVANTAJINI YİTİRDİ
ŞAmpiyonluk yarışında lider Başakşehir 62 puanla zirvenin tepesinde yer almasına rağmen son 2 haftada kaybettiği 5 puanla büyük bir avantaj kaybetti. B.Şehir'i 59 puanla G.Saray ve 56 puanla Beşiktaş izliyor
ASLAN 5 MAÇI ALIRSA ŞAMPİYON
Başakşehir kalan 5 maçın 2'sini deplasmanda oynayacak. G.Saray ise tüm maçları kazandığı takdirde şampiyonolacak. Beşiktaş ise hem kazanmak hem de rakiplerinin kaybını beklemek zorunda.
CİMBOM'U 2 ZOR MAÇ BEKLİYOR
Ligde özellikle G.Saray-Beşiktaş ve G.Saray-Başakşehir maçları şampiyonluk yolunda kilit maçlar olacak. Başakşehir 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alırsa kesin olarak şampiyonluk ipini göğüsleyecek.
DÜŞME HATTINDA CAN PAZARI
Düşme hattında ise can pazarı yaşanıyor. Ateş hattında bulunan 5 takımdan 3'ü ligden düşecek. Fenerbahçe bile henüz tehlikeden kurtulamadı. Bursa, Erzurum, Göztepe ve Akhisar ise büyük korku yaşıyor.
BİRBİRİNDEN KRİTİK MAÇLAR
F.Bahçe'nin Akhisar ve Erzurum ile oynayacağı maçlar önemli. Bursa da Akhisar, Göztepe ve Erzurum'la karşılaşacak. Bu maçlarda alınacak sonuçlar gelecek sezon TFF 1.Ligi'nde oynayacak ekipleri belirleyecek.
OTORİTELER NE DİYOR?
BAŞAKŞEHİR YİNE AVANTAJLI - İlker Yağcıoğlu
Başakşehir eğer kalan 5 haftada panik yapmazsa şampiyon olur. Kalan maçlara baktığımızda en avantajlı fikstür Başakşehir'de. G.Saray'ın kalan 5 maçı kazanmasını çok zor görünüyor. Bunu başarırlarsa saygı duymaktan başka çare yok. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı çok az. Ancak ikincilik ihtimali daha yüksek. Bunun için de Galatasaray'ı mağlup etmeleri gerekir. Bu da Başakşehir'in şampiyon olması anlamını taşır.
GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE - Evren Turhan
Şampiyonluk yarışında en avantajlı takım hiç kuşku yok ki Galatasaray. Çünkü sona geldiklerinde başarılı oluyorlar. Sarı-Kırmızılılar finalleri ve Mayıs aylarını seviyor. G.Saray'ın bir beraberlik opsiyonu olduğunu düşünüyorum. Başakşehir'in G.Saray dışında 1 maç daha kaybedeceğini düşünüyorum. Başakşehir bence ligi 2. bitirmez. Şampiyon olmazsa, ligi 3. tamamlarlar. Düğümü G.Saray-Beşiktaş maçı çözecek.
LİG SONUNDA HER ŞEY OLUR - Oktay Derelioğlu
Ligin sonunda her sonuç ortaya çıkabilir. Ancak Beşiktaş'ın son haftalarda gümbür gümbür geldiği kesin. Burak'ın Sivas'taki frikik golü bunun habercisi oldu. Bu hafta makas daralabilir. Başakşehir'in Göztepe maçı kolay geçmeyecek. G.Saray'ı da zorlu bir maç bekliyor. Sezon sonunda şu takım şampiyon olmak demek zor. Yarışın son ana kadar süreceğini düşünüyorum.
VAR DAMGA VURABİLİR - Hami Mandıralı
Ben son 5 haftaya VAR'ın karar vereceğini düşünüyorum. Ancak son haftalarda şartlar değişti. Başakşehir avantajını kaybetti. Her şey bitti dememek gerekir. Galatasaray-Beşiktaş ve Galatasaray- Başakşehir maçları yarışta belirleyici olacak. Beşiktaş bile 6 puan geride olmasına rağmen hala yarışın içinde. Yarışın sezon sonuna kadar süreceğini ve şampiyonun son hafta belli olacağını düşünüyorum.
BAŞAKŞEHİR AVANTAJINI YİTİRDİ
ŞAmpiyonluk yarışında lider Başakşehir 62 puanla zirvenin tepesinde yer almasına rağmen son 2 haftada kaybettiği 5 puanla büyük bir avantaj kaybetti. B.Şehir'i 59 puanla G.Saray ve 56 puanla Beşiktaş izliyor
ASLAN 5 MAÇI ALIRSA ŞAMPİYON
Başakşehir kalan 5 maçın 2'sini deplasmanda oynayacak. G.Saray ise tüm maçları kazandığı takdirde şampiyonolacak. Beşiktaş ise hem kazanmak hem de rakiplerinin kaybını beklemek zorunda.
CİMBOM'U 2 ZOR MAÇ BEKLİYOR
Ligde özellikle G.Saray-Beşiktaş ve G.Saray-Başakşehir maçları şampiyonluk yolunda kilit maçlar olacak. Başakşehir 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alırsa kesin olarak şampiyonluk ipini göğüsleyecek.
DÜŞME HATTINDA CAN PAZARI
Düşme hattında ise can pazarı yaşanıyor. Ateş hattında bulunan 5 takımdan 3'ü ligden düşecek. Fenerbahçe bile henüz tehlikeden kurtulamadı. Bursa, Erzurum, Göztepe ve Akhisar ise büyük korku yaşıyor.
BİRBİRİNDEN KRİTİK MAÇLAR
F.Bahçe'nin Akhisar ve Erzurum ile oynayacağı maçlar önemli. Bursa da Akhisar, Göztepe ve Erzurum'la karşılaşacak. Bu maçlarda alınacak sonuçlar gelecek sezon TFF 1.Ligi'nde oynayacak ekipleri belirleyecek.
OTORİTELER NE DİYOR?
BAŞAKŞEHİR YİNE AVANTAJLI - İlker Yağcıoğlu
Başakşehir eğer kalan 5 haftada panik yapmazsa şampiyon olur. Kalan maçlara baktığımızda en avantajlı fikstür Başakşehir'de. G.Saray'ın kalan 5 maçı kazanmasını çok zor görünüyor. Bunu başarırlarsa saygı duymaktan başka çare yok. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı çok az. Ancak ikincilik ihtimali daha yüksek. Bunun için de Galatasaray'ı mağlup etmeleri gerekir. Bu da Başakşehir'in şampiyon olması anlamını taşır.
GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE - Evren Turhan
Şampiyonluk yarışında en avantajlı takım hiç kuşku yok ki Galatasaray. Çünkü sona geldiklerinde başarılı oluyorlar. Sarı-Kırmızılılar finalleri ve Mayıs aylarını seviyor. G.Saray'ın bir beraberlik opsiyonu olduğunu düşünüyorum. Başakşehir'in G.Saray dışında 1 maç daha kaybedeceğini düşünüyorum. Başakşehir bence ligi 2. bitirmez. Şampiyon olmazsa, ligi 3. tamamlarlar. Düğümü G.Saray-Beşiktaş maçı çözecek.
LİG SONUNDA HER ŞEY OLUR - Oktay Derelioğlu
Ligin sonunda her sonuç ortaya çıkabilir. Ancak Beşiktaş'ın son haftalarda gümbür gümbür geldiği kesin. Burak'ın Sivas'taki frikik golü bunun habercisi oldu. Bu hafta makas daralabilir. Başakşehir'in Göztepe maçı kolay geçmeyecek. G.Saray'ı da zorlu bir maç bekliyor. Sezon sonunda şu takım şampiyon olmak demek zor. Yarışın son ana kadar süreceğini düşünüyorum.
VAR DAMGA VURABİLİR - Hami Mandıralı
Ben son 5 haftaya VAR'ın karar vereceğini düşünüyorum. Ancak son haftalarda şartlar değişti. Başakşehir avantajını kaybetti. Her şey bitti dememek gerekir. Galatasaray-Beşiktaş ve Galatasaray- Başakşehir maçları yarışta belirleyici olacak. Beşiktaş bile 6 puan geride olmasına rağmen hala yarışın içinde. Yarışın sezon sonuna kadar süreceğini ve şampiyonun son hafta belli olacağını düşünüyorum.
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