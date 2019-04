Lig'de son 5 haftaya girildi. Zirve yarışında liderveamansız bir mücadeleye girdi. Küme düşme hattında isedahil olmak üzereve Akhisar düşmeme savaşı veriyor. Kalan 5 haftada kritik maçların sonuçları takımların kaderini belirleyecek.yarışında liderpuanla zirvenintepesinde yeralmasına rağmen son 2haftada kaybettiği 5 puanlabüyük bir avantajkaybetti.'i 59puanlave 56puanla Beşiktaş izliyorkalan 5 maçın 2'sinideplasmanda oynayacak.isetüm maçları kazandığıtakdirde şampiyonolacak.isehem kazanmak hemde rakiplerinin kaybınıbeklemek zorunda.özellikle G.Saray-Beşiktaş ve G.Saray-Başakşehir maçları şampiyonluk yolunda kilit maçlar olacak. Başakşehir 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alırsa kesin olarak şampiyonluk ipini göğüsleyecek.hattında ise can pazarı yaşanıyor. Ateş hattında bulunan 5 takımdan 3'ü ligden düşecek.bile henüz tehlikeden kurtulamadı.ise büyük korku yaşıyor.Akhisar ve Erzurum ile oynayacağı maçlar önemli. Bursa da Akhisar, Göztepe ve Erzurum'la karşılaşacak. Bu maçlarda alınacak sonuçlar gelecek sezon TFF 1.Ligi'nde oynayacak ekipleri belirleyecek.eğer kalan 5 haftadapanik yapmazsaşampiyon olur. Kalanmaçlara baktığımızdaen avantajlı fikstürBaşakşehir'de.G.Saray'ın kalan 5maçı kazanmasınıçok zor görünüyor.Bunu başarırlarsasaygı duymaktanbaşka çare yok. Beşiktaş'ınşampiyonlukşansı çok az. Ancakikincilik ihtimali dahayüksek. Bunun içinde Galatasaray 'ı mağlupetmeleri gerekir.Bu da Başakşehir'inşampiyon olması anlamınıtaşır.yarışında enavantajlı takım hiçkuşku yok ki Galatasaray.Çünkü sonageldiklerinde başarılıoluyorlar. Sarı-Kırmızılılarfinalleri veMayıs aylarını seviyor.G.Saray'ın birberaberlik opsiyonuolduğunu düşünüyorum.Başakşehir'inG.Saray dışında 1maç daha kaybedeceğinidüşünüyorum.Başakşehir bence ligi2. bitirmez. Şampiyonolmazsa, ligi 3.tamamlarlar. DüğümüG.Saray-Beşiktaşmaçı çözecek.sonunda her sonuç ortaya çıkabilir. Ancak Beşiktaş'ın son haftalarda gümbür gümbür geldiği kesin. Burak'ın Sivas 'taki frikik golü bunun habercisi oldu. Bu hafta makas daralabilir. Başakşehir'in Göztepe maçı kolay geçmeyecek. G.Saray'ı da zorlu bir maç bekliyor. Sezon sonunda şu takım şampiyon olmak demek zor. Yarışın son ana kadar süreceğini düşünüyorum.son 5 haftaya VAR'ın karar vereceğini düşünüyorum. Ancak son haftalarda şartlar değişti. Başakşehir avantajını kaybetti. Her şey bitti dememek gerekir. Galatasaray-Beşiktaş ve Galatasaray- Başakşehir maçları yarışta belirleyici olacak. Beşiktaş bile 6 puan geride olmasına rağmen hala yarışın içinde. Yarışın sezon sonuna kadar süreceğini ve şampiyonun son hafta belli olacağını düşünüyorum.